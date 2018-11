Aantal gereden kilometers naar record

De meeste kilometers werden in 2017 afgelegd door personenwagens. „Die reden in totaal 119,1 miljard kilometer en dat is een forse toename van 14,3 procent ten opzichte van 2002”, zegt Marjolein Jaarsma van het CBS, dat de nieuwste cijfers publiceert in de Jaarmonitor wegvoertuigen. „Deze groei heeft vooral te maken met de toename van het aantal geregistreerde personenauto’s. Met 9,1 miljoen stuks lag dat vorig jaar namelijk 20,1 procent hoger dan vijftien jaar eerder.”

Het is opvallend dat het aantal afgelegde kilometers geen gelijke tred houdt met de toename van het autopark. Per auto nam het gemiddelde aantal afgelegde kilometers af van 13.700 in 2002 naar 13.000 vijftien jaar later. Vooral particulieren reden vorig jaar, vergeleken met 2002, minder met de auto (-6,2 procent).

Rijgedrag van ouderen

Jaarsma zegt dat dit haar niet verbaast. „Het heeft vooral te maken dat ouderen veel langer doorrijden, maar die leggen wel minder kilometers af, zodat het gemiddelde afneemt. Ook jongeren die over een auto beschikken en in de stad wonen nemen vaker de tram of fiets en beïnvloeden het cijfer dan ook negatief.”

De 980.000 Nederlandse bestelauto’s reden vorig jaar samen 17,7 miljard kilometer. Dat is vergeleken met een jaar eerder een toename van 3,4 procent.

Vrachtvervoer nam juist af

In tegenstelling tot personenauto’s en bestelauto’s is er minder gereden met zware vrachtvoertuigen. „Het aantal kilometers lag vorig jaar 5,6 procent onder het niveau van 2002”, weet Jaarsma. „Het aantal zware vrachtvoertuigen nam in 15 jaar met 3,7 procent toe tot 226.000.”

Met Nederlandse bussen werd in 2017 met 691,6 miljoen kilometer 3,8 procent minder afgelegd dan vijftien jaar eerder.