Volgend jaar zitten in drukke treinen

Op dit moment kunnen er op dit traject treinen rijden met maximaal tien rijtuigen. Door een verbouwing bij station Nijmegen kunnen er vanaf volgend najaar langere treinen stoppen. De NS kan daardoor op de drukste momenten 1200 zitplaatsen aanbieden in plaats van de huidige duizend.

De aanpassingen in Nijmegen waren al gepland door spoorbeheerder ProRail, maar zijn op verzoek van de staatssecretaris en de provincie Gelderland met drie jaar vervroegd.

Broodnodig

De langere treinen zijn vooral tussen Utrecht en Amsterdam broodnodig. Reizigers moeten op dit drukke traject in de spits vechten voor een plaatsje.

Volgens Van Veldhoven zijn de langere treinen nodig om het vervoermiddel aantrekkelijk te houden: „Staan in de trein doet iedereen het liefst zo min mogelijk. Met NS en ProRail zijn we hard bezig om de komende jaren meer treinen per uur te laten rijden. Maar met langere treinen kunnen we al eerder iets bereiken voor reizigers die te maken hebben met drukte.”