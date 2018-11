’Je kunt alles worden’

De premier raadde de bewoners aan om bij tegenslag niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ⓒ ANP

Den Haag - In gesprek met bewoners van de Haagse multiculturele Schilderswijk, raadde premier Rutte de mensen aan om niet bij de pakken neer te gaan zitten bij tegenslagen in de beruchte buurt. Op vragen over discriminatie op de arbeidsmarkt: „In godsnaam: zet door als het je overkomt. Uiteindelijk kun je alles worden in dit land.”