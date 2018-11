’Ontlastend rapport bleef acht jaar in la liggen’

Carrie en Geert Jan Knoops Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Voor mensen die onterecht zijn veroordeeld is het een heidens karwei om hun onschuld te bewijzen. De wetswijziging in 2012 die herziening van strafvonnissen makkelijker moest maken, heeft onvoldoende effect, vinden de advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger. „Er is a priori een negatieve grondhouding bij de overheid.”