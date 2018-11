Ina Post: 23 jaar leven in vechtstand

De gedachte ’zo wil ik de wereld niet af’ hield Ina Post op de been om te strijden voor rehabilitatie. Ⓒ Marcel van Hoorn

Amsterdam - Een jarenlange nachtmerrie eindigde in oktober 2010, toen het gerechtshof in Den Bosch haar vrijpleitte van doodslag op de hoogbejaarde mevrouw Kolstee-Sluiter in Leidschendam in 1986. Ze was blij dat ze het kon loslaten en zich eindelijk vrij kon voelen, zei ze na de vrijspraak. De praktijk van het normale leven bleek een stuk weerbarstiger, zegt Ina Post (62) acht jaar later. „Het beheerst nog steeds mijn leven.”