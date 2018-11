Asia Bibi is in Pakistan

Bibi werd woensdag vrijgelaten uit de gevangenis in de stad Multan, in het zuiden van de provincie Punjab. Daarvandaan is zij naar de hoofdstad Islamabad gevlogen, waar ze volgens bronnen van Reuters voor haar eigen veiligheid wordt vastgehouden.

Direct na de vrijlating van Bibi ontstonden geruchten dat zij op weg zou zijn naar Europa, mogelijk naar Nederland. De woordvoerder van het ministerie, Muahmmad Faisal, ontkent dit. „Zij is in Pakistan”, schreef hij in een WhatsAppbericht aan Reuters.

Bibi’s advocaat Saif-ul-Malook is wel in Nederland.

