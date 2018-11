Eieren van hen zonder broertje in de schappen

Daardoor hoeven de mannelijke eendagskuikens niet meer te worden gedood, want het leven wordt beëindigd voordat ze worden geboren. Naar verwachting wordt de nieuwe methode in de loop van volgend jaar in Nederland toegepast.

Met de nieuwe techniek kan aan het begin van het broedproces het geslacht in het ei worden vastgesteld. „Dat gebeurt door op dag negen van het broedproces een heel klein gaatje in de schaal van het broedei te laseren en er een minuscuul druppeltje embryo-urine uit te halen. Aan de hand van het hormoonniveau kunnen we bepalen of het een haantje of een hennetje is”, zegt Martijn Haarman van het consortium Seleggt, de organisatie achter de nieuwe techniek.

Jaarlijks worden er in Nederland alleen al 45 miljoen mannelijke eendagskuikens gedood. „Dat is een groot maatschappelijk probleem. In Duitsland is hier de laatste jaren meer aandacht voor geweest dan in Nederland”, aldus Haarman. De reden dat de mannelijke kuikentjes worden gedood is dat ze geen eieren leggen en nauwelijks vlees geven.

Seleggt is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse fabrikant van broedmachines HatchTech, de Universiteit van Leipzig en de Duitse supermarktketen REWE.

Deze organisatie is overigens niet de enige die zich bezighoudt met de geslachtsbepaling van kippeneieren. Onlangs kreeg het Leidse biotechbedrijf In Ovo, een spin-off van de Universiteit Leiden, een miljoeneninvestering voor de ontwikkeling van een vergelijkbare methode.