’Fanaten boycotten nucleaire opties’

Ook is binnen afzienbare tijd kernfusie te verwachten, dus dan is er ook geen radioactief afval meer. De kapitalen die nu in gebakken lucht (windenergie) worden geïnvesteerd zullen weggegooid blijken en hadden beter in de zorg en/of onderwijs gebruikt kunnen worden. Of als blijkt dat de zeespiegel toch blijft stijgen door andere oorzaken dan de beruchte CO2 uitstoot, is het misschien slim om de beveiliging van de kusten te verbeteren waarmee door landaanwinst een nieuwe luchthaven en woningen gerealiseerd zouden kunnen worden.

P. van Heyningen, Alkmaar