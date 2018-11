’Kernenergie schoon alternatief’

Maar niet-wetenschappelijke ’milieuridders’ vinden kernenergie een vies woord, hun angstscenario’s zijn echter onzinnig. Thoriumcentrales bijvoorbeeld zijn vrijwel risicoloos en schoon. Maar er zijn meer alternatieven, met name kernfusiereactoren, 1000 maal krachtiger dan de thorium kernreactoren, schoon, risicoloos en vrijwel onuitputbare ‘brandstof’ voorraden zoals waterstof. De ontwikkeling is al ver gevorderd, nog in de kinderschoenen weliswaar, maar kernfusie is dichterbij dan u misschien zou denken. Natuurwetenschappers die niet uitsluitend in windmolens en zonnepanelen geloven worden aan de klimaat tafel geweigerd! Basta! De ’milieudeskundigen’ moeten hun oogkleppen afdoen en luisteren naar echte wetenschappers.

P.L. Franke, Sassenheim