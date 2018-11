’Nu beginnen met atoomstroom’

Voor 2030 moet worden voldaan aan allerlei bijkans draconische normen, moet het gas verdwijnen, staat het land vol met afschuwelijke windmolens, die ook nog het natuurlijk evenwicht blijken te verstoren en kan de burger de prijs betalen. De bouw van een kerncentrale duurt zo lang, is het excuus. Ja, dat klopt, maar dit is nu bij uitstek de reden om er snel mee te beginnen. Dan kan ondertussen met de verstrekking van aardgas worden doorgegaan totdat de centrale in bedrijf is. Dat er geen marktpartij voor de bouw te vinden is, is een gelegenheidsargument. Niets staat de overheid in de weg om gelet op het belang zelf de bouw ter hand te nemen.

Reinier Voogd, Limbricht