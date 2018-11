Mag je je mobiel gebruiken in Tesla met autopilot?

Vincent Everts in zijn Tesla. Ⓒ Hollandse Hoogte

Utrecht - Vincent Everts vocht donderdag in de rechtbank in Utrecht twee boetes aan die hij kreeg voor het rijden terwijl hij zijn smartphone in de hand had „om te werken.” De boetes werden hem opgelegd op 10 en 16 oktober 2017 toen hij tijdens het rijden gebruik maakte van Tesla’s zelfsturingsfunctie.