Ouders vragen hulp publiek om kwetsbare Daniëlle op te sporen

Groningen - De ouders van de verdwenen 16-jarige Daniëlle Neuféglise uit Vriescheloo hopen op tips van het publiek in de zoektocht naar hun dochter. Het meisje verdween bijna twee weken geleden en tot nu toe is er nog geen enkel spoor van haar. Vrijwilligers van Search and Rescue Friesland (SAR) delen donderdag en vrijdag flyers uit op strategische plekken.