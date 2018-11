Verdien jij dit bedrag? Dan ben je het gelukkigst!

Wie goed verdient is meer tevreden over zijn of haar leven, maar ergens wordt de grens getrokken. Zo zijn de superrijken een uitzondering op die regel.

De tevredenheid over het leven piekt immers bij een bepaald bedrag – van netto 4.000 euro voor een single tot 8.400 euro voor een gezin met twee kinderen. Daarna zakt het weer. 3700 Belgen werden aan hun tand gevoeld, zo meldt Het Nieuwsblad. Conclusie: er zijn dus mensen die gelukkiger zouden zijn wanneer ze minder verdienen.

Onderzoekers zijn verrast door die conclusie. Eerder internationaal onderzoek toonde al aan dat er een limiet zit op de impact van geld op geluk. „Maar tot nu toe ging men meestal uit van een plateau. Nieuw is nu dat met nóg meer geld de tevredenheid daalt. Mogelijk zijn superrijken zozeer bezig met zichzelf en met geld verdienen, dat ze moeilijk goede vriendschappen opbouwen”, zegt professor Lieven Annemans tegen de Belgische krant. Hoe meer men heeft, hoe meer men ook extra wil. Het genot dat we putten uit materiële rijkdom alleen, is vaak van korte duur.”

Maar de munt heeft ook een keerzijde. Zo maakt armoede zeker ongelukkig. „Wie te weinig verdient om te voorzien in de behoeftes, lijdt daar zwaar onder”, zegt hoofdonderzoeker Annemans. „Veel meer dan wie superrijk is.”