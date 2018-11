Onderzoek op woonwagenkamp Oss gaat door

Nieuwe informatie over de zaak is aanleiding voor het onderzoek. De recherche besloot rond middernacht te stoppen omdat er nog te veel werk was. De politie denkt het onderzoek donderdagmiddag af te ronden.

Door de schietpartij kwam de 30-jarige Peter Netten om het leven. Enkele dagen later meldde zich een man bij de politie met een bekentenis. Hij werd aangehouden en zit sindsdien vast.

Tijdens het onderzoek kreeg de politie informatie dat niet verdachte Kaan D. maar een ander verantwoordelijk is voor de moord. Het vermoeden bestaat dat Kaan D. de schutter uit de wind houdt. Of dat ook de aanleiding is voor het extra onderzoek op het woonwagenkamp, wil de politie niet zeggen.