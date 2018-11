’Criminele asielzoekers van de straat houden’

Over de manier waarop dat precies moet worden geregeld is nog wel discussie.

De burgemeesters van Rotterdam en Weert, waar asielzoekerscentra zijn met daarin veel Noord-Afrikaanse bewoners, luidden vanochtend in De Telegraaf de noodklok. Ze vinden dat stennis schoppende asielzoekers thuishoren in een opvang waar ze niet van het terrein af mogen. Regel dat, vraagt burgemeester Heijmans van Weert. Hij krijgt steun van ambtgenoot Aboutaleb in Rotterdam.

VVD-Kamerlid Azmani pleit voor een intensiever gebruik van zogeheten ’aso-azc’s’. ,,Daar komen ze onder extra beveiligd toezicht te staan.” De parlementariër vindt dat het daar niet bij moet blijven. ,,Wat mij betreft wordt in deze zaken heel snel beslist dat ze geen enkele kans maken op een verblijfsvergunning.’’

Tweede Kamerlid Van Toorenburg (CDA) noemt de oproep van burgemeesters ’zeer terecht’. ,,Ik ga de staatssecretaris bevragen over de mogelijkheid de toezichtlocaties hiervoor in te zetten. Daarvoor zullen deze locaties in beleid moeten worden aangepast om de overlastgevers te dwingen binnen te blijven.’’

D66-Kamerlid Groothuizen zegt dat dit bericht nog maar eens duidelijk maakt ’dat staatssecretaris Harbers (Justitie) vaart moet maken’. ,,Herrieschoppers uit veilige landen die geen recht hebben op asiel moeten sneller terug worden gestuurd.’’

PvdA-Kamerlid Kuiken doet een oproep om asielzoekers die zich niet kunnen gedragen van straat te houden. ,,We hebben een groot probleem met asielzoekers die hier niet mogen blijven, maar die wel de asielprocedure misbruiken om allerlei misdrijven te plegen.’’ Misdragende asielzoekers uit veilige landen van de straat houden is volgens Kuiken niet de enige oplossing. ,,Staatssecretaris Harbers moet meer capaciteit vrijmaken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, zodat we deze mensen sneller het land uit kunnen zetten.’’

Ook ChristenUnie trekt aan de bel bij Harbers naar aanleiding van de noodkreet van burgemeesters. Die partij kondigt aan Kamervragen te stellen.