’Klusjesman Ruinerwold’ Josef B. vrij

Deskundigen spraken zaterdag in De Telegraaf hun verbazing uit over de lange voorlopige hechtenis van de man die het ’spookgezin’ voorzag van geld en voedsel. Zeker omdat B. slechts een bijrol lijkt te hebben gespeeld in de geruchtmakende Ruinerwold-zaak. Die draait om vrijheidsberoving en mishandeling van meerdere kinderen door de hoofdverdachte, de verlamde ’aartsvader’ Gerrit Jan van D.

Oostenrijker Josef B. had geen of slechts een beperkte rol in het gevangen houden van de zes kinderen Van D. De kinderen zelf hebben dat verklaard. Zij meenden dat ze überhaupt niet gevangen zaten. Justitie denkt echter dat vader Van D. zware religieuze druk op hen uitoefende, waardoor ze negen jaar lang het huis niet hebben verlaten.

Hongerstaking

De klusjesman was in de gevangenis in hongerstaking gegaan uit protest tegen zijn lange voorarrest. Wekenlang at hij geen hap, inmiddels was hij weer gaan eten.

B. mocht jarenlang de boerderij in Ruinerwold niet betreden. Gerrit Jan schermde zijn kinderen daar af van elke geestelijke onreinheid en hij rekende Josef B. daar ook toe. Hij bracht geld en levensmiddelen, maar mocht niet verder dan de schutting. De kinderen kenden hem alleen van de beveiligingsbeelden.

Alleen al daarom vindt Josef dat justitie hem weinig kan verwijten. „Ik hoorde dat een van de oudere kinderen af en toe langs de boerderij reed om met een verrekijker te zien hoe het binnen met zijn jongere broertjes en zusjes ging. Mijn positie was eigenlijk vergelijkbaar. Dat ik ook toen geen direct contact met de kinderen mocht hebben, vond ik niet gek. Dat was nu eenmaal zo afgesproken.”

’Boete was genoeg’

Het OM heeft de zaak enorm overdreven, vindt hij. „Weet je wat ze hadden moeten doen? De familie meenemen naar het gemeentehuis, ze allemaal inschrijven en het dan afdoen met een boete. Maar we werden neergezet als een horrorgezin, zoals bij Josef Fritzl. Door het zo groot naar buiten te brengen, is er geen weg meer terug.”