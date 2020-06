Creatieve ondernemer moet terras weer afbreken

„Dit is een enorme klap in het gezicht”, zegt Kempenaar. De ondernemer investeerde 3000 euro in het terras dat hij keihard nodig heeft om deze zomer omzet te draaien na de noodgedwongen sluiting.

„Ik kreeg mondeling toestemming van de gemeente. Op 1 juni staken de handhavers nog een duim omhoog. Een week later moet het weg. Terwijl de buurtbewoners juist blij zijn. In coronatijd zitten zij liever buiten.”

„Zoals de eigenaar weet, is de Badhuisweg een 50 km/u weg. Dat betekent dat je daar in verband met verkeersveiligheid niet zomaar en op eigen houtje mag uitbreiden met een parkeerplaatsterras”, zegt een gemeentewoordvoerder. In het versoepelde terrasbeleid van de gemeente staat dat er ook kan worden besloten om tijdelijk 30 km/u in te stellen.

Dat bevestigt de gemeente, maar wijst op de spelregels. Dat begint met een voorstel van de ondernemer, daarna volgt een onderzoek en bij een ’go’ moeten er aanpassingen komen, zoals bebording. De gemeente ontkent mondeling toestemming te hebben gegeven.

„Denk in mogelijkheden”, zegt raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag), die vragen stelt aan het college. „Zoals een terras schuin aan de overkant waar wel 30 km/u geldt.”