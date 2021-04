Drama met taxi schokt buurt: ’Je kind zal maar door zo’n op hol geslagen gek worden overreden’

Bij het incident in Amsterdam raakte een vrouw zwaargewond. Ⓒ Olim Bajmat

Amsterdam - „Het meisje was aan het schreeuwen en gillen. ’Ik kan niet meer opstaan, ik voel mijn benen niet meer’”, zegt een omwonende over het drama waarbij een taxichauffeur in Amsterdam-Noord zaterdagavond volgens de politie enkele malen over een 24-jarige vrouw heenreed. Ze raakte zeer ernstig gewond. „Ik vond het verschrikkelijk om te zien en te horen, maar ik kon niets doen. Alleen maar 112 bellen, maar dat hadden al meerdere mensen gedaan, hoorde ik.”