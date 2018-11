Ziekenhuis niet digitaal genoeg

De voornaamste reden volgens het Slotervaartziekenhuis: te duur personeel door de krappe arbeidsmarkt. Hoe kan het beter? Besparen op zorg is geen optie, maar het verbeteren van de IT-toepassingen en daardoor besparen op processen én personeel wel. Wie in het ziekenhuis werkt, weet dit al. Anno 2018 zijn ziekenhuizen niet digitaal genoeg. we kunnen overal Netflixen, maar een EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) moet per CD-rom naar een ander ziekenhuis. En laten we eerlijk zijn, als we moesten kiezen, is in leven blijven uiteindelijk belangrijker dan ten alle tijden je serie kunnen streamen. Logica dicteert dat ziekenhuizen moeten investeren in een gezonde digitale infrastructuur. Dit zorgt snel voor enorme besparingen, in personeelskosten maar ook in procesmatige en administratieve kosten. Bovendien is het veiliger en eenvoudiger en biedt het gemakkelijk toegang tot tal van innovatieve toepassingen die de zorg verbeteren, zoals VR-health, telemedicatie en e-health. Ik hoop dan ook dat ziekenhuizen IT omarmen en niet wachten tot het te laat is.

Antal Verschuuren,

(IT Healthcare expert)