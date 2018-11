Ophef om ’Auschwitzhek’ in Volendam

Vanaf het moment dat het hek in de wijk Broeckgouw werd geplaatst, stromen de reacties op het internet binnen. Gebruikers van sociale media willen hun mening maar al te graag wereldkundig maken, zo schrijft het Noordhollands Dagblad.

Wrange woordgrap

Ben Kwakman maakt er een wrange woordgrap van: ’Arbeit macht Hypot-hek frei’, laat hij op een website weten. Rick Engelen brengt met zijn reactie op Facebook enige nuance aan in de ’Auschwitzdiscussie’. „Dat het een fysieke vergelijking is, wil niet zeggen dat de intentie hetzelfde is. Je hoeft het niet mooi te vinden, maar het is niet te vereenzelvigen met nazisme. Dat is kortzichtig.” De 58-jarige Sandra, die al jaren woonachtig is in het vissersdorp, was vooral verbluft toen ze de foto zag. „Je kunt er een poll op loslaten, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen van mijn leeftijd of ouder, direct de associatie heeft met dat vreselijke kamp”, schrijft ze.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam zijn het niet de bewoners van de wijk zelf die online kritiek uiten. Hij vertelt dat zij al wisten van het ontwerp, omdat het ook in de verkoopfolder stond afgebeeld. „Hier heeft niemand er op gereageerd. Blijkbaar is het voor sommige mensen makkelijker om dat op sociale media te doen”, vertelt hij aan de regionale krant.