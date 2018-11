Universiteiten kweken toekomstbestendige sla

„Zo kunnen slarassen gekweekt worden die optimaal kunnen groeien tijdens droge en warme omstandigheden, in verzilte grond of bij meerlagenkweek”, aldus de Universiteit Utrecht.

Volgens de onderzoekers is het de bedoeling dat de beste eigenschappen van slasoorten gecombineerd worden in nieuwe rassen, die uiteindelijk in onze salades belanden. „Van een aantal belangrijke voedselgewassen, zoals maïs en tomaat is het genoom goed in kaart gebracht en met deze kennis is er bij de veredeling van nieuwe rassen al veel winst geboekt. Voor sla geldt dat veel minder, terwijl dat toch één van de grotere groentegewassen is”, zegt projectleider en hoogleraar Guido van den Ackerveken van de Utrechtse universiteit.

Het project ’LettuceKnow’ wordt voor 4 miljoen euro gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Daarnaast leveren zes grote zaadveredelingsbedrijven een bijdrage van 1,7 miljoen euro.