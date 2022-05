Oorlog in Oekraïne Woensdag 4 mei LIVE | ’Russische troepen bestormen staalfabriek in Marioepol’

Rook boven de Azovstal-fabriek na een bombardement op 3 mei Ⓒ ANP / AP

AMSTERDAM - De oorlog tussen Rusland en Oekraïne doet Europa en de wereld schudden op zijn grondvesten. De strijd in en rond de Azovstal-fabriek is inmiddels opnieuw opgelaaid. Volgens Oekraïense bronnen zijn Russische troepen woensdagochtend vroeg begonnen met het bestormen van het laatste Oekraïense bolwerk van verzet in de havenstad. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen presenteert woensdag het inmiddels zesde sanctiepakket in het Europees Parlement. Volg alle ontwikkelingen hier op de voet.