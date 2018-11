Burgemeester Zaanstad laat zich niet gek maken

Op de redactie kregen we een mailtje binnen met een bijzonder geluidsbestand. Het was een geheime opname van een gesprek tussen Hamming en Michael van Zeijl, de radicale voorman van de extreemlinkse groepering De Grauwe Eeuw. In het gesprek, nota bene door De Grauwe Eeuw zelf verspreid, is te horen dat Van Zeijl – nadat hij een kop thee heeft gekregen – schoffeert, onderbreekt, intimideert en eigenlijk gewoon bedreigt.

Verbijstering

Hamming, die zelfs geen fatsoenlijke hand krijgt, probeert op alle mogelijke manieren het gesprek op gang te krijgen, maar krijgt alleen een stortvloed aan racistische beschuldigingen over zich heen. Op de redactie werd het onderhoud, waarin de burgemeester zich niet van zijn stuk laat brengen door Van Zeijls vijandigheid, met verbijstering beluisterd.

Vroeger zouden deze figuren niet eens de kans krijgen met een burgemeester serieus in overleg te gaan. Maar in het huidige tijdsbeeld ben je als bestuurder haast verplicht om geduldig aan tafel te zitten. Anders krijg je het verwijt geen oog te hebben voor andersdenkenden, wat dan weer breed wordt uitgemeten op sociale media.

Hondsbrutaal

Natuurlijk is het de vraag of je zo’n kliek als De Grauwe Eeuw publiciteit moet geven. Daar zijn ze immers op uit, om zo hun extreme boodschap te verspreiden. Aan de andere kant toont het aan hoe extreem de opvattingen in de discussie over dit kinderfeest inmiddels zijn geworden, en hoe hondsbrutaal de radicalen te werk gaan.

Dat heeft de doorslag gegeven om deze club toch te ’ontmaskeren’. Maar zwart-wit is dat niet, want de eveneens geradicaliseerde cabaretier Erik van Muiswinkel – die jaren als hoofdknecht glorieerde voor hij een van de grootste activisten tegen Zwarte Piet werd, en nu door Amsterdam is benoemd tot Sinterklaas – hebben we voornamelijk links laten liggen.

In de zak stoppen

Persoonlijk zal het me worst zijn welke kleur die knechten hebben, al zie ik liever een roetveegpiet dan een fruittellapiet. Een burgemeester zal het waarschijnlijk ook nauwelijks boeien, maar hij zit in een onmogelijke positie. Welke beslissing hij ook neemt, er zijn altijd wel groeperingen die hem in de zak willen stoppen – om het maar even eufemistisch en in de geest van het feest uit te drukken.

Aan Hamming de loodzware taak om alsnog een gezellig kinderfeest te regelen. Loopt de boel finaal uit de hand, dan heeft dat consequenties voor zijn goede naam, maar is het ook de vraag of er volgend jaar nog één burgemeester is de landelijke intocht durft te organiseren.