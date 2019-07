Waarschuwing voor alligators in ’drugsroes’

Dat schrijven Amerikaanse media naar aanleiding van een waarschuwing van de politie.

Eenden, ganzen en andere gevogelte zouden de drugsresten binnenkrijgen in waterbassins, nog voor de zuivering van het afvalwater. De beesten zouden hier ’helemaal hyper’ van worden. De schadelijke stoffen zouden in de voedselketen terechtkomen en dus uiteindelijk ook in alligators. De beesten zouden onder meer door de resten van de verwoestende drug crystal meth in een roes kunnen raken. Ze kunnen daardoor onvoorspelbaar gedrag vertonen.

De waarschuwing komt nadat de politie een verdachte op heterdaad betrapte bij het dumpen van een grote hoeveelheid restproducten van methamfetamine. De politie roept mensen op medicijnen in te leveren op de daarvoor bestemde plekken.