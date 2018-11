Dwalingen rechters

Ⓒ Dijkstra bv

Het relaas in uw krant over Martien Hunnik en Ina Post, beiden onschuldig veroordeeld en een jarenlange gevangenisstraf uitgezeten voor een moord die zij niet begaan hebben, wat een grote impact op hun leven heeft gehad, is hopelijk een eyeopener voor mensen die al te graag zien dat de doodstraf hier weer ingevoerd wordt, vindt Sonja Leliveld.