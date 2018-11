Belastingbetaler draait op voor praatjes

Voor bijna 169.000 euro (inclusief btw) kwam er binnen aan facturen, blijkt uit een overzicht dat is verstrekt na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur door deze krant.

De taakbeschrijvingen worden uiteenlopend beschreven: dag- en avondvoorzitter, begeleiden van workshop en teamdag, geven van lezing en key-note speech, leiden van beeldvormingsessie, inspiratiesessie en ’Landschapscafé’, modereren en verzorgen van een mini-seminar.

Naam niet vrijgegeven

De bedragen lopen ook sterk uiteen. Zo declareerde Froukje van der Meulen slechts 160 euro voor het voorbereiden en geven van de lezing op het mini-seminar van Paus Adrianus VI. Dat staat in schril contrast tegenover een spreker van de Speakers Academy, die voor 3950 euro de Veiligheidsregio kwam entertainen. Zijn naam werd niet vrijgegeven, maar de meeste daar ingeschreven spreekbeurthouders zijn bekend van tv.

Het leeuwendeel van de rekeningen in het overzicht dateert van de afgelopen drie jaar. Onduidelijk is waarom. Er lijkt in ieder geval meer ingehuurd te zijn sinds De Telegraaf eenzelfde WOB-verzoek deed in 2013. Toen werd er voor ruim veertig mille gepraat, in de twee voorafgaande jaren.

Bonnetjeschaos

Toch vallen de kosten nog mee vergeleken bij de stad Utrecht, waar sinds begin 2015 voor ruim 177 mille gepresenteerd en gedagvoorzitterd werd. En dat bedrag zou nóg veel hoger uitvallen als de gemeente een gedegen overzicht zou hebben. Veel facturen van 2015 en 2016 waren niet meer terug te vinden.

Directiesecretaresses werd daarom gevraagd in hun geheugen te graven om het gemis van een deugdelijke administratie te compenseren. Na eenzelfde WOB-verzoek in 2015 was al duidelijk dat er een oplossing voor de bonnetjeschaos moest komen, maar die is er nog steeds niet.

Wethouder Anke Klein (Financiën) zegde de VVD en PVV in september toe om te onderzoeken of het mogelijk is een pool van ambtenaren te vormen, die mondig genoeg zijn om de plaats in te nemen van de dure gastsprekers. Gisteren werd niet duidelijk of dat onderzoek al is afgerond.