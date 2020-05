China zweert bij traditionele geneeswijze: ’Vleermuizenpoep goed voor ogen’

Een apotheek voor traditionele Chinese geneeskunde in Peking. Ⓒ Foto De Telegraaf

Peking - China zweert bij traditionele Chinese geneeswijze voor het behandelen van coronapatiënten. Critici zijn niet alleen sceptisch over het effect van de oeroude ’huismiddelen’, maar vragen zich ook af of medicatie gemaakt van vleermuizenpoep een rol heeft gespeeld in het ontstaan van de coronapandemie.