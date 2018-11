’Verbod op Syrische weekendscholen’

Dat stelt Leefbaar Rotterdam. Raadslid Tanya Hoogwerf dient vandaag een motie in tijdens de begrotingsbehandeling waarmee ze het stadsbestuur oproept Syrische weekendscholen te sluiten en te verhinderen.

Deze zomer kwam naar buiten dat de vluchtelingen uit Syrië door het hele land zelf weekendscholen oprichten om te zorgen dat hun kinderen niet de band met hun Arabische tradities kwijtraken. Er zouden al tientallen scholen zijn waar duizenden Syrische kinderen les krijgen.

„Ze krijgen les over hun eigen cultuur en traditie, maar ook koranles. Dat is het actief hinderen van integratie. Zo krijg je over dertig jaar weer een nieuwe groep die niet is geïntegreerd.”

Waar verzet tegen Turkse weekendscholen breed wordt gedragen, hoort Hoogwerf weinig bezwaar tegen de Syrische variant. „Blijkbaar is het bon ton om je af te zetten tegen Erdogan, maar behalve staatssteun is het principe hierbij hetzelfde.”

Aanvullend weekendonderwijs ’gericht op de eigen cultuur’ is volgens haar onwenselijk. „We moeten verhinderen dat statushouders daar naartoe gaan, laat ze maar integreren in de Nederlandse maatschappij en kennismaken met onze normen en waarden.” Volgens voorstanders zou het behouden van de eigen cultuur en taal goed zijn voor als ze teruggaan naar het land van herkomst.