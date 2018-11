Gedumpt welpje Remy verhuisd naar nieuw verblijf

Welpje Remy zal de komende tijd wel moeten wennen aan zijn nieuwe hok en de andere leeuwen voordat hij naar buiten mag.

Het is nog te vroeg om vast te stellen of Remy een trauma heeft opgelopen voor hij gevonden werd in het weiland. ,,Wel zien we dat hij angstiger reageert op mannen dan op vrouwen.’’ Al hoeft dat volgens Kuijmans niks te betekenen.

Bekijk ook: Gedumpt welpje Remy krijgt eigen verblijf

De andere leeuwen zijn uitermate geïnteresseerd in de welp, vervolgt Kuijmans. ,,Ayla en Aslan, de nieuwe buren van Remy, houden hem goed in de gaten. Ayla kijkt veel naar hem en Aslan wordt een beetje nerveus, omdat het niet zijn welpje is.’’

Het nieuwe verblijf van Remy is iets donkerder en groter dan het verblijf waarin hij in quarantaine verbleef. Ook kan hij straks naar buiten, waar hij om en om zijn hok zal delen met Hugo, een van de oudere leeuwen bij de stichting.

Stichting Leeuw ziet dankzij Remy een toename in de hoeveelheid interesse voor de stichting. ,,Remy is populair omdat hij in een weiland gevonden is. Ondanks dat hij nog door niemand gezien is, is hij al door heel veel mensen geadopteerd.’’

,,We weten nog niet wanneer het leeuwtje te zien is voor het publiek’’, zegt Kuijmans, die ook niet kan vertellen of hij alleen, of met een andere leeuw zal gaan samenwonen. Dat hangt er volgens haar van af of ze een vrouwelijk welpje kunnen vinden. ,,Maar die liggen niet voor het oprapen.’’

Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat weten dat het onderzoek naar de herkomst van het leeuwtje nog loopt en kan daarom niks over het onderzoek zeggen.