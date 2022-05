Asteroïde ’scheert’ langs Aarde: ’groter dan een flatgebouw’

Die kwalificatie krijgt iedere asteroïde van enige omvang, die dichterbij komt dan 7,5 miljoen kilometer. En 388945 2008 TZ3 is weliswaar ’klein tot zeer klein’ voor een asteroide, maar toch van behoorlijke omvang: naar schatting een kleine 500 meter in doorsnee. Daarmee is de ruimtesteen groter dan bijvoorbeeld het Empire State Building, zo heeft The Sun uitgerekend. Zo snel als de asteoïde nadert, zo snel vertrekt 388945 2008 TZ3 ook weer. Met een snelheid van ongeveer 8 kilometer per seconde raast de steen door het zonnestelsel.

388945 2008 TZ3 beschrijft net als de planeten in ons zonnestelsel een baan rond de zon. Die voltooit ze in 732 dagen, bijna precies twee aardjaren. Daardoor ook zien we 388945 2008 TZ3 met enige regelmaat langskomen. dat gebeurde voor het laatst op 10 mei 2020, toen de Aarde werd gepasseerd op een afstand van ongeveer 2,8 miljoen kilometer. De volgende keer dat 388945 2008 TZ3 ’in de buurt’ is, zal op 25 mei 2024, maar dan op ruim 11 miljoen kilometer.