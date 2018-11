Glow in the dark paddenstoel gespot in Leiden

Erg lang valt er niet van het bijzondere fenomeen te genieten Ⓒ Rogier van Vugt | Hortus Botanicus

LEIDEN - Misschien heb je ze weleens op het plafond of de deur in de slaapkamer geplakt, glow in the dark stickers in verschillende vormen. In Leiden zorgde een lichtgevende paddenstoel voor hetzelfde sprookjesachtige effect, maar dan in levensechte vorm.