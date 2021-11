Streep door benefietgala voor kinderen met beperking: ’Mensen in tranen’

Premium Sterren

Leger des Heils betreurt ophef over prijswinnares Marga Bult

Het Leger des Heils vindt het jammer dat er ophef is ontstaan over het zaterdag winnen van de Majoor Bosshardtprijs door zangeres Marga Bult. Veel mensen schreven op Twitter dat ze het niet vinden kunnen dat Bult, die geregeld kritisch is over het corona- en vaccinatiebeleid, het beeldje kreeg.