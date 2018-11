Handgranaatgooier vijf jaar cel in

In de Van Reigersbergenstraat kregen bewoners vlak na twaalf uur ’s nachts op 10 juli 2017 de schrik van hun leven. Een bizar harde ontploffing in de straat sloeg de ruiten uit ten minste zeven auto’s en twee huizen. In één van de woningen lag een heel jong kind te slapen, die alle geluk van de wereld had. De scherven lagen zelfs in het bedje.

De Audi Q7 van voormalig voetballer van Ajax, Evander Sno, stond in de straat. Hij werd al langer afgeperst, zo ontdekte de politie, en Virgil L. lijkt onderdeel van dit geschil door voor een opdrachtgever een handgranaat onder diens auto te gooien. Hoewel L. tijdens de rechtszaak twee weken geleden stellig ontkende dat hij op de beelden van Opsporing Verzocht werd waargenomen, werd zijn dna op de beugel en de ring van de veiligheidspin van de handgranaat gevonden. Op de beelden is te zien hoe de dader de handgranaat onder de Q7 schopt.

Ongeloofwaardig

Uit de veroordeling van de rechters blijkt dat zij de ontkenning van L. ongeloofwaardig achten. De rechtbank rekent het de man zeer zwaar aan ,,dat hij een oorlogswapen heeft gebruikt in een dichtbevolkte stad. Hij heeft hiermee op indringende wijze inbreuk gemaakt op de gevoelens van veiligheid in de samenleving.”

L. had een excuus voor de aanwezigheid van zijn dna op de onderdelen. In het vierde verhoor met de politie kwam hij ineens met het verhaal op de proppen, dat hij vlak voor het incident in Osdorp twee Marokkaanse jongens sprak. Hij had ze nooit eerder gezien. Zij vroegen L. naar zijn Nike trainingspak en vroegen of hij een wapen wilde kopen. Zij zouden hem in een plastic tas een handwapen en de granaat hebben getoond. De granaat zou hij hebben vastgehouden. De rechters hechten geen geloof aan dit scenario.

Telefoongesprekken

L. viel vervolgens ook door de mand in telefoongesprekken, die hij voerde rond de uitzendingen van Opsporing Verzocht, waarin de ontplofte handgranaat aan bod kwam. Hij werd door een kennis gebeld, die de vrees uitsprak dat L. duidelijk herkenbaar was op de camerabeelden. Tijdens de rechtszaak wuifde L., die zelf in Zuidoost woont, dat weg en zei hij dat het over totaal iets anders had met de kennis.

Dat hij trouwens in de buurt was, zoals telefoonbakens uitpeilde, ontkende hij weer niet.

L. kan nog in hoger beroep.