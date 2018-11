400 buffels verdrinken in Afrikaanse rivier

De bijzonder grote buffelkudde was in Namibië aan het grazen. Toen de dieren vluchtten, vertrapten zij elkaar en vielen ze van de steile oevers in het water.

De rivier loopt langs een groot natuurpark waar veel dieren leven, waaronder de Afrikaanse buffel. Het ministerie zegt dat het niet de eerste massa-verdrinking is in het gebied. In de Chobe rivier, maar ook bij het eiland Sedudu gebeurde het eerder.