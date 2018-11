Twee hoofdofficieren weg bij onrustig OM

Jet Hoogendijk verlaat het parket Midden-Nederland; zij wordt rechter bij de rechtbank in Amsterdam. Bart Nieuwenhuizen vertrekt uit Den Haag en wordt raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch. Beiden stappen over op hun eigen verzoek en initiatief, laat het OM weten. Ze beginnen in april volgend jaar met hun opleiding tot rechter.

Het rommelt al een tijdje binnen de top van het OM. Hoofdofficier van justitie Charles van der Voort van het parket Zeeland- West-Brabant legt vrijwillig zijn functie neer, werd vorige maand bekend. Ook de plaatsvervangend hoofdofficier en de directeur bedrijfsvoering stappen eind dit jaar op. Het vertrek van de top volgt op een extern onderzoek naar de cultuur binnen het parket. Daaruit is gebleken dat er sprake is van een slechte werksfeer en een gebrek aan transparantie.

Ook de Rotterdamse hoofdofficier Marc van Nimwegen en hoofdofficier Marianne Bloos van het functioneel parket zijn met buitengewoon verlof gestuurd. De twee zouden jarenlang een liefdesrelatie hebben gehad die zij intern verzwegen.

Onderzoek

Een commissie onder leiding van Jan Watse Fokkens doet onderzoek naar de affaire en vermeende integriteitsschendingen binnen het OM. Het onderzoek wordt nog dit jaar verwacht.

