Man probeert 270 kilo heroïne te smokkelen

ROOSENDAAL - Een 48-jarige man uit Roosendaal is aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij de internationale smokkel van heroïne. De man dacht zelf dat hij 270 kilo heroïne vanuit Genua naar Nederland haalde, maar doordat de Italiaanse politie de meeste drugs in het geheim al in beslag had genomen, arriveerden er slechts enkele kilo's heroïne in Nederland.