‘Complotdenkers QAnon niet zomaar afschrijven’

In de podcast legt Duk uit waarom het belangrijk is om deze snelgroeiende cultus te begrijpen in plaats van direct af te schrijven. Verder gaat het over het falende coronatestbeleid en het verwoestende effect van buitenlandse studenten in het hoger onderwijs. Universiteiten streven liever naar diversiteit van kleur in plaats van opinie, waardoor studenten met een afwijkende mening zich niet altijd durven uit te spreken.

Luister Het land van Wierd Duk hier, hieronder of via je favoriete podcast app.