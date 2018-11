’Haat online is pure jaloezie’

Dat zegt King Alert, oftwel de populaire YouTuber Paul Goudsmit, in een Opiniebijdrage over de golf van haat die Famke Louise af en toe over zich heen kreeg.

„Ik denk dat iedereen wel een keer heeft gehoord van Famke Louise. Ze begon in 2016 als lijdend voorwerp in de fake pranks (nepgrappen, red.) van Snapking, die inmiddels door het online leven gaat als DieTim.

De video’s werden door kinderen van acht tot zestien jaar massaal bekeken en ook massaal gehaat.

Voor Famke bracht de haat haar eigenlijk alleen maar ’fame’, want op 17 november 2017 brak zij als artiest in één klap door met Op me monnie.

De clip op YouTube is bijna twaalf miljoen keer bekeken en heeft meer dan 123.000 likes en meer dan 163.000 dislikes. Inderdaad, meer haat van de haters dan liefde van de fans.

Met name jonge kids die haat ontvangen, gaan hier vaak aan onderdoor. Famke niet. Nee, Famke (ook duidelijk te zien in haar vierdelige documentaire op Videoland) liet zich niet kennen. Ze is de afgelopen twee jaar duizenden keren online beledigd en met de dood bedreigd, maar ze ging gewoon door.

Inmiddels is zij niet meer weg te denken uit de Nederlandse urban scene, scoort hit op hit, staat wekelijks in de krant, verschijnt op tv en hopt van de ene award-show naar de andere.

Ik zelf ben als 41-jarige ook een ’ouwe lul’ op YouTube. Toen ik in juni 2012 in de Nederlandse YouTube-scene kwam, was ik volgens veel kids in de comments ’een dikke pedo’, een ’ouwe kanker lul’ en ik moest ’oprotten van YouTube’.

De haat werd erger toen ik bijna drie jaar geleden mijn eigen RTL Boulevard-achtige programma op YouTube startte: King Alert. Deze show over de YouTubers ging meteen viral. Inmiddels komt heel YouTube-kijkend Nederland langs (elke aflevering tussen de 200.000 en 500.000 weergaven).

Dit is allemaal niet zonder ellende tot stand gekomen. Het was in 2016 zelfs zo erg dat ik door tieners ’s nachts voor mijn huis lastig ben gevallen. Er werden stukjes uit video’s van mij geknipt en in een andere context gemaild naar de directie van de school waar ik voor de klas stond. Dit alles om mij te ’beschadigen’ en me tot stoppen te dwingen..

Haat online is een vreemd begrip. Het komt vooral voort uit jaloezie. Iedereen wil zelf ster zijn op YouTube. Ieder ander die het wel lukt, moet kapot. Het idee dat ze anoniem zijn, maakt het gemakkelijk om te doen. Dit gedrag zit gewoon in de mens. Men wil geen vermaak, maar leedvermaak. Ik krijg heel veel mails van dertigplussers die geen idee hebben wat hun kinderen online uitspoken. Als ik vroeger een ruit intrapte, werden mijn ouders erbij gehaald. Maar op online wangedrag heeft geen ouder controle. Er is een enorme generatiekloof ontstaan.

Maar niet alleen kinderen misdragen zich online. Ik schrok twee weken geleden ook erg van de reacties van ’volwassenen’ op Maan, een creatieve meid die in De wereld draait door gewoon een keer wat anders ging proberen. En ja hoor, ook zij werd op Twitter met de dood bedreigd. De reden: ze vonden dat Maan een liedje had verpest...

Je kunt duizend complimenten krijgen, maar die ene haatmail blijft je bij. Mij raakt het niet meer, net als Famke Louise. Maar hoeveel creatieve talenten raken onzeker van die haat, kruipen in hun schulp en gaan voor eeuwig verloren?