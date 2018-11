Opperrechter VS in ziekenhuis na valpartij

Ginsburg is al sinds 1993 rechter bij de hoogste federale rechtbank van de Verenigde Staten. Ze is destijds voorgedragen door president Bill Clinton en wordt gezien als een van de progressieve rechters. Opperrechters worden in principe voor het leven benoemd.

Het hooggerechtshof heeft in de VS vaak het laatste woord over gevoelige vraagstukken, bijvoorbeeld over het recht op abortus. Als Ginsburg haar werk niet meer kan doen, zou president Donald Trump vermoedelijk een conservatieve rechter naar voren schuiven om haar plaats in te nemen.

Fel politiek gevecht

De kandidatuur van een conservatieve rechter, Brett Kavanaugh, leidde eerder dit jaar tot een fel politiek gevecht tussen Democraten en Republikeinen. Hij was naar voren geschoven door president Donald Trump, maar werd vervolgens geconfronteerd met beschuldigingen over seksueel wangedrag tijdens zijn jeugd.