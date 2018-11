‘Piethaters maken ons uit voor racistisch klootjesvolk’

Amsterdam - In de wekelijkse podcast Het Land van Wierd Duk analyseert de verslaggever nieuwsgebeurtenissen. Deze week dook er een gesprek op van de Grauwe Eeuw op met de burgemeester Zaanstad, waarin de extreemlinkse actiegroep schokkende uitspraken doet. Verder de hypocrisie van links rondom het verdedigen van Asia Bibi en wat kunnen we in Nederland leren van de uitslag van de Amerikaanse midtermverkiezingen?