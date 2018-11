Rechter dwingt Keulen en Bonn tot dieselverbod

Vooral in Keulen worden de Europese normen voor stikstofdioxide in de lucht ruim overschreden, schrijft Der Spiegel.

De rechter is het met DUH eens dat het verbieden van oudere diesels effectief is. In eerste instantie geldt het verbod voor voertuigen met de oudere Euro 4-motoren, maar vanaf september zijn ook de nieuwere Euro 5-motoren niet meer welkom. Alleen wagens met een Euro 6-dieselmotor komen er dan nog in. Die zijn van bouwjaar 2015 en later.

In Bonn gaat het verbod slechts in twee drukke straten gelden, in Keulen in de gehele bestaande milieuzone, waar nu minder strenge criteria gelden.