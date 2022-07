Speedboot ‘geparkeerd’ in centrum van Lottum

Onderzoek leverde al snel meer informatie op. De boot bleek eerder in de nacht te zijn gestolen in Grubbenvorst. Tijdens de rit is het vaartuig vermoedelijk losgeraakt en van de trailer gevallen.

De aanhanger zelf werd even verderop teruggevonden, op de Broekhuizerweg. De politie doet verder onderzoek naar de diefstal en hoopt op eventuele beelden van dashcams of beveiligingscamera’s.