Excuses Canada voor terugsturen joden in 1939

De MS St. Louis vertrok in 1939 uit Duitsland met 907 joden aan boord met bestemming Cuba. Daar mochten verreweg de meeste opvarenden echter niet van boord. Het schip moest terug naar Europa nadat ook de Verenigde Staten weigerden de vluchtelingen op te nemen. Een groep Canadezen probeerde toenmalig premier King over te halen om het schip in Halifax aan te laten leggen. Toen dat niet lukte, keerde het schip terug naar Europa.

De passagiers zijn toen opgevangen in Groot-Brittannië, Nederland, België en Frankrijk. In Duitse concentratiekampen werden 254 van hen uiteindelijk vermoord.

Trudeau heeft zijn excuses aangeboden aan de families van de opvarenden. Hij zei „sorry” voor de ongevoelige reactie die Canada toentertijd gaf.