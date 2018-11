OM eist weer straf voor mishandeling Vindicat

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de veroordeling van een inmiddels geroyeerd lid van Vindicat voor het mishandelen van een aspirant-lid van kracht blijft. De 25-jarige Wouter B. stond in 2016 tijdens een ontgroening op het hoofd van het slachtoffer.

De rechtbank in Groningen legde B. in november vorig jaar een werkstraf op van 240 uur. Daarnaast kreeg hij 31 dagen cel opgelegd, waarvan 30 voorwaardelijk. Volgens B. hoorde geweld tijdens introducties bij het Groninger studentencorps. Donderdag diende zijn hoger beroep in Leeuwarden.

De ontgroening van meerdere aspiranten vond plaats in de kelder van de sociëteit. Het slachtoffer, dat op zijn buik op een betonnen vloer lag, liep hersenletsel op. Het OM is ervan overtuigd dat B. veel druk heeft uitgeoefend met zijn voet, waardoor een schedelbasisfractuur is ontstaan. ,,Hij wilde het slachtoffer een lesje geven", aldus de advocaat-generaal. Die had hem voorafgaand aan de ontgroening een klap gegeven. Volgens een getuige was B. doorgeschoten in zijn rol en gefocust op het slachtoffer.

’Alleen „gecontroleerde druk” uitgeoefend’

De inmiddels in Amsterdam wonende B. zegt alleen ,,gecontroleerde druk" te hebben uitgeoefend. ,,Alsof je een voetbal tegenhoudt." Daar heeft hij spijt van. ,,Het was te vernederend. Ik had beter moeten nadenken. Maar als je diep in een groep zit, denk je dat bepaalde dingen goed zijn."

B. wilde een voorbeeld stellen naar andere 'feuten', omdat hij een klap van een aspirant had gekregen. Dit was gebeurd in een café voorafgaand aan de ontgroening. ,,Je moet je houden aan de normen en waarden van Vindicat. Het was niks persoonlijks tegen hem." Zijn advocaat onderstreept dat corrigeren de essentie is van een ontgroening en wil vrijspraak. ,,Men is niet werkelijk kwaad, maar doet alsof om iemand bang te maken. Zo wordt een dikke huid gekweekt. Aspiranten kiezen hiervoor."

Het slachtoffer volgde het hoger beroep vanuit een andere zaal via een videoverbinding. In een verklaring laat hij weten dat hij hoopt op een cultuurverandering binnen studentenverenigingen. ,,Maar die gaan langzaam. U kunt als rechter er nu een signaal aan toevoegen."

Het hof doet op 22 november uitspraak.

