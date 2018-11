OM eist 8 jaar cel tegen stelende nep-agent

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Tegen een 47-jarige man uit Den Haag die als nepagent veelal ouderen aan de deur zou hebben misleid met babbeltrucs en ze vervolgens bestal, is voor de rechtbank in Den Haag acht jaar cel geëist. De officier van justitie vermoedt dat de man meer slachtoffers in de wijde Zuid-Hollandse regio heeft gemaakt dan de veertien zaken waarvoor hij wordt vervolgd. De verdachte zou hulp hebben gekregen van een 68-jarige Voorburger en een 72-jarige inwoner van Nieuwerkerk aan den IJssel.