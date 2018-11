Koningin Máxima weer aan het werk

Koningin Máxima gaat weer aan het werk. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Koningin Máxima gaat weer aan het werk. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) meldt dat ze komende week twee werkbezoeken aflegt. Ze is woensdag aanwezig bij de lancering van SchuldenlabNL in Den Haag. Donderdag bezoekt Máxima een conferentie over duurzame handel in Utrecht.