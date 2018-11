Agent gestraft voor gluren in politiesysteem

De rechtbank in Breda legde een celstraf op van tien dagen plus een werkstraf van 240 uur. Ⓒ ANP XTRA

BREDA - Een Tilburgse politieagent is donderdag veroordeeld voor schending van zijn ambtsgeheim omdat hij onnodig op zoek ging naar informatie in het politiesysteem. De rechtbank in Breda legde een celstraf op van tien dagen plus een werkstraf van 240 uur. Ook kreeg hij nog een voorwaardelijke celstraf.