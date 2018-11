Henk Otten wil voor Forum de Eerste Kamer in

Het partijcongres moet nog instemmen met de voordracht.

In een interview met NU.nl laten Otten en Baudet weten dat de verkiezingen van volgend jaar wat hen betreft geslaagd zijn als het kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Otten heeft overigens geen hoge pet op van de senaat. „Kijk naar hoeveel bijbanen al die senatoren hebben. Het is nu het erebalkon van het partijkartel”, zegt hij in het gesprek. Otten belooft dat hij geen andere bijbanen zal hebben dan zijn functies bij de partij.

Otten kwam eerder in het nieuws omdat FvD-leden ontevreden waren over zijn leiderschapsstijl en daarom opstapten.