Google-baas: sorry voor aanpak intimidatie

Hij reageerde op een protest binnen Google vorige week. Tienduizenden medewerkers over de hele wereld stonden collectief op van hun bureau en liepen naar buiten. Zulke ’walkouts’ gebeurden onder meer in Berlijn, Londen, Chicago, New York, Singapore en bij het hoofdkantoor in Mountain View. De medewerkers waren boos na berichten dat Android-bedenker Andy Rubin was weggestuurd met een vertrekpremie van naar verluidt 90 miljoen dollar, terwijl hij was beschuldigd van verkrachting. Google heeft de afgelopen jaren ongeveer vijftig mensen ontslagen vanwege seksueel wangedrag.

Pichai kondigt maatregelen aan om het leven van Google te beteren. Zo moet het gemakkelijker worden om melding te doen van intimidatie. Tijdens de afhandeling daarvan moeten mensen meer hulp krijgen.