Opnieuw twee verdachten kofferbakmoord vrijuit

Dat bevestigen bronnen donderdagmiddag aan De Telegraaf en Dagblad van het Noorden. Het Openbaar Ministerie wil vooralsnog niet reageren. Een woordvoerder van justitie laat weten dat het het OM ’niet past om er op dit moment iets over te zeggen’. De advocaat van Harm O. Nico Meijering, wil eveneens vooralsnog niet reageren, de advocaat van Kenny B. was niet bereikbaar voor commentaar.

Op 31 maart 2017 werd het levenloze lichaam van Ralf Meinema gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes SE300. De auto bungelde boven het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. Meinema was op gruwelijke wijze toegetakeld doordat er met een hard voorwerp op zijn hoofd en gezicht was geslagen. Het motief voor de moord is nooit duidelijk geworden.

Altijd ontkend

Kenny B. werd eind september 2020 opgepakt in zijn woning in Klazienaveen. B. heeft altijd iedere betrokkenheid bij de dood op Meinema ontkend. B. en het slachtoffer kennen elkaar uit het dorp Klazienaveen. Tot donderdag werd hij nog gezien als verdachte, naast hoofdverdachte Hans O. uit Emmen.

Dat nu Kenny B. verdachte-af is, is een nieuwe tegenslag voor politie, justitie en familie en vrienden van Meinema. Hans O., net als zijn neef bijgestaan door Nico Meijering, werd begin vorige maand nog vrijgesproken door de rechtbank voor betrokkenheid bij de dood op Meinema. Dit terwijl het OM juist 18 jaar gevangenisstraf tegen de man uit Emmen had geëist. Het OM is tegen die vrijspraak in hoger beroep gegaan. Wanneer dat dient, is nog onbekend.

„Het besluit tot seponeren is voor ons een grote teleurstelling en tegenslag. Zeker na de vrijspraak van de hoofdverdachte. We hopen dat de politie blijft onderzoeken en dat mensen die meer weten zich melden bij ons of de politie”, zegt moeder Ingrid Meinema.

Harm O.

De tweede man die helemaal vrijuit gaat, is Harm O. Dat is de neef van de hoofdverdachte. Hoe hij in beeld is gekomen is niet bekend. Van Kenny B. waren dna-sporen gevonden op kleding van Meinema. De toenmalige advocaat van B. gaf aan dat het om zogeheten mengsporen zou gaan die waren gevonden op de linkermouw ter hoogte van de pols en oksel van Meinema. Tijdens de rechtbankzitting tegen de hoofdverdachte, van wie eveneens dna is aangetroffen op kleding van ’Ralfie’, kwam naar voren dat er ook nog dna-sporen zijn gevonden van een derde onbekende persoon.

Die sporen werden gevonden op een sigarettenpeuk in de auto van Meinema en op een fles Icetea die tussen de onderkant van het console en het gaspedaal van de Mercedes was geklemd. Op die manier bleef de auto stationair gas geven en rolde de wagen langzaam richting het water van het Stieltjeskanaal.

Op de gouden tip over de moord op Meinema staat een beloning van 100.000 euro. De ouders van de vermoorde boerenzoon vulden zelf de beloning van 15.000 euro van justitie aan met 85.000 euro. De advocaten van Kenny B. en Harm O. waren onbereikbaar voor commentaar.